Эрдоган о «тюркском возрождении»

Тюркский мир переживает новый этап пробуждения и возрождения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 10-й Всемирной тюркской деловой ассамблее.

Он отметил, что тюркский мир сегодня имеет новое видение и мощный потенциал.

По словам Эрдогана, странам ОТГ следует наращивать сотрудничество не только в рамках организации, но и на уровне диаспор для защиты общих интересов.

Он выразил уверенность в том, что, объединившись, тюркское сообщество сможет достичь желаемых результатов в новую эпоху мировой истории.

«Идея покойного Исмаила Гаспиралы о «единстве в языке, мыслях и действиях» не является неосуществимой мечтой. Как в прошлом, так и сегодня, сохранение и укрепление нашего единства и целостности - это то, что нам нужно больше всего. Пришло время положить конец столетним разлукам, тоске, страданиям и искусственным разделениям», — заявил Эрдоган.