США ввели санкции против иранских СМИ

Министерство финансов США включило в санкционный список три иранские медиа организации: «Фарс», «Тасним» и «Пресс-ТВ», а также компанию Yaftar за её роль в цензуре и ограничении доступа к интернету, сообщает агентство Reuters.

25 человек, в том числе представители правоохранительных структур и Корпуса стражей исламской революции, также попали под санкции.

Джо Байден сообщил, что меры введены против «самых вопиющих нарушителей прав человека» в годовщину смерти Махсы Амини, погибшей в 2022 году после задержания за неправильное ношение хиджаба.

Стоит отметить, что 22-летнюю Амини задержала полиция нравов. Девушка умерла через несколько часов после того, как ее доставили в отделение, что вызвало волну протестов в Иране.