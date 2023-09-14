Школьники села Агалы начинают новый учебный год вместе с Azercell!

Сотрудники ООО «Azercell Telecom» поздравили юных жителей села Агалы Зангиланского района по случаю начала нового учебного года.

Компания провела праздничное мероприятие для местных жителей перед официальным центром продаж и обслуживания компании, действующим в селе. Azercell подарила учащимся школьные принадлежности, а волонтеры «Azercell könüllüləri» преподнесли специальные подарки дошкольникам с целью их мотивации к занятиям.

Кроме того, всем участникам мероприятия были вручены интернет-пакеты, а также организована музыкально-развлекательная программа и призовые конкурсы для детей.