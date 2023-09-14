Что у Эрдогана попросят за коридор? главный вопрос
Как уже неоднократно писал haqqin.az, состоявшийся недавно саммит G-20 запустил новый виток международной конкуренции на международной арене – за участие в мега-проекте транспортного коридора «Индийский путь», являющимся вызовом/альтернативой китайскому «Один пояс-Один путь». Причем, конкуренция будет носить глобальный характер экономического и логистического противостояния между Пекином с одной стороны - Вашингтоном и Нью-Дели с другой.
И участие в нем Турции носит для нее принципиальный характер, учитывая ее стратегическое местоположение и экономическое значение. Сегодня, с точки зрения логистики, индийско-американский проект с точки зрения логистики выглядит не слишком удобным.
Судите сами:
- Груз со всей Индии стекается в Мумбай, там сортировка-консолидация, хранение;
- Везти сушей нельзя, потому что плохие отношения с Пакистаном, поэтому погрузка на сухогруз и до Джебель-Али;
- Там сгружается и снова хранение;
- Тут вы ждете, что дальше на поезд, но в Эмиратах с железной дорогой не очень;
- Груз надо везти грузовиками по земле до саудитов;
- Там его уже можно перегрузить на ж/д, но ненадолго, до Иордании;
- Потом от Иордании до границы с Израилем. Там опять разгружается в порту (Хайфа или Ашдод, вероятно) и ждет сухогруза;
- А уж там грузится на борт и идет через Средиземное море, где добирается до Греции, откуда едет в Европу.
То есть, по порядку - индийская таможня, арабская N1, арабская N2 (там правила-тарифы-прочее везде разные), израильская, европейская. И на каждом этапе должна быть готовая инфраструктура. К тому же, каждая точка остановки/перегрузки несет дополнительные риски для сохранности груза. Какая-то слишком громоздкая схема получается, не находите?
Индийский порт Мумбай надо соединить с Дубаем, а еще построить 2000 километров железнодорожных путей и трубопроводов. Экономически выгодно и логистически проще было бы провести маршрут через Турцию, соединив турецкий порт Мерсин с израильской Хайфой – но этот вариант как-то был пропущен разработчиками.
И остается гадать – то ли это техническая ошибка, что крайне маловероятно, то ли это отдельное политическое решение Вашингтона, в рамках его не прекращающихся устремлений максимально досадить Анкаре, добившись от ее внешней политики большей лояльности и податливости к требованиям США.
Правда, вполне вероятна третья версия произошедшего: демонстративное исключение Турции из этого проекта – американское предложение Анкаре поторговаться по вопросу: «Хотите участвовать в новом международном транспортном коридоре – докажите нам, что вы этого заслуживаете. Причем, не только словами, но и вполне конкретными действиями в виде уступок по тем или иным вопросам». Как по мне – выглядит вполне логично.
Но здесь американские проектировщики «Индийского пути» вступают на рискованную и весьма скользкую дорожку. Был бы этот путь безальтернативным – вопросов нет, в Анкаре бы серьезно задумались. Но в том и дело, что свет на нем клином не сошелся, поскольку есть и китайский проект, который включает в себя Турцию на достаточно выгодных для нее условиях.
Более того, китайский проект включает в себя и Центральную Азию. Здесь, кстати, весьма интересно получается. И Индия/Бхарат, и США неоднократно подчеркивали свою заинтересованность в развитии отношений с ней и расширении своего присутствия. Но вот в проекте «Индийского пути» полностью этот нюанс проигнорировали, как будто этого региона в их повестке нет от слова совсем.
Возникает интрига, причем сразу на нескольких уровнях. Первый - сможет ли Эрдоган включить Турцию в этот проект в будущем, и что за это запросят у него в Вашингтоне?
Второй – если стороны не договорятся, будет ли Анкара форсировать свое участие в китайском проекте, обеспечивая тем самым коридор и для постсоветских государств Центральной Азии, причем – с активным участием в этом проекте Пакистана?
И третий – как Вашингтон и Нью-Дели будут компенсировать центральноазиатским республикам их неучастие в «Индийском пути»? А этот вопрос будет поставлен государствами региона уже в самое ближайшее время.
«Индийский путь» пока еще существует только на бумаге. Но уже поднимает целый ряд серьезных вопросов, главный из которых – возникновение двух конкурирующих лагерей, каждый из которых будет отстаивать привлекательность и выгодность именно своей версии международного транспортного маршрута. Что и будет в ближайшее время темой серьезных дискуссий и не менее серьезных изменений во внешней политике целого ряда государств на пространстве между Индией и Ближним Востоком.