Айдын Керимов, автор haqqin.az 18:55

Как уже неоднократно писал haqqin.az, состоявшийся недавно саммит G-20 запустил новый виток международной конкуренции на международной арене – за участие в мега-проекте транспортного коридора «Индийский путь», являющимся вызовом/альтернативой китайскому «Один пояс-Один путь». Причем, конкуренция будет носить глобальный характер экономического и логистического противостояния между Пекином с одной стороны - Вашингтоном и Нью-Дели с другой. И участие в нем Турции носит для нее принципиальный характер, учитывая ее стратегическое местоположение и экономическое значение. Сегодня, с точки зрения логистики, индийско-американский проект с точки зрения логистики выглядит не слишком удобным. Судите сами:

- Груз со всей Индии стекается в Мумбай, там сортировка-консолидация, хранение; - Везти сушей нельзя, потому что плохие отношения с Пакистаном, поэтому погрузка на сухогруз и до Джебель-Али; - Там сгружается и снова хранение; - Тут вы ждете, что дальше на поезд, но в Эмиратах с железной дорогой не очень; - Груз надо везти грузовиками по земле до саудитов; - Там его уже можно перегрузить на ж/д, но ненадолго, до Иордании; - Потом от Иордании до границы с Израилем. Там опять разгружается в порту (Хайфа или Ашдод, вероятно) и ждет сухогруза; - А уж там грузится на борт и идет через Средиземное море, где добирается до Греции, откуда едет в Европу. То есть, по порядку - индийская таможня, арабская N1, арабская N2 (там правила-тарифы-прочее везде разные), израильская, европейская. И на каждом этапе должна быть готовая инфраструктура. К тому же, каждая точка остановки/перегрузки несет дополнительные риски для сохранности груза. Какая-то слишком громоздкая схема получается, не находите?

Индийский порт Мумбай надо соединить с Дубаем, а еще построить 2000 километров железнодорожных путей и трубопроводов. Экономически выгодно и логистически проще было бы провести маршрут через Турцию, соединив турецкий порт Мерсин с израильской Хайфой – но этот вариант как-то был пропущен разработчиками. И остается гадать – то ли это техническая ошибка, что крайне маловероятно, то ли это отдельное политическое решение Вашингтона, в рамках его не прекращающихся устремлений максимально досадить Анкаре, добившись от ее внешней политики большей лояльности и податливости к требованиям США. Правда, вполне вероятна третья версия произошедшего: демонстративное исключение Турции из этого проекта – американское предложение Анкаре поторговаться по вопросу: «Хотите участвовать в новом международном транспортном коридоре – докажите нам, что вы этого заслуживаете. Причем, не только словами, но и вполне конкретными действиями в виде уступок по тем или иным вопросам». Как по мне – выглядит вполне логично.

Но здесь американские проектировщики «Индийского пути» вступают на рискованную и весьма скользкую дорожку. Был бы этот путь безальтернативным – вопросов нет, в Анкаре бы серьезно задумались. Но в том и дело, что свет на нем клином не сошелся, поскольку есть и китайский проект, который включает в себя Турцию на достаточно выгодных для нее условиях.