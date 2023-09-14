Турция надеется на Зангезурский коридор

В интервью для TurkicWorld министр торговли Турции Омар Болат подчеркнул важность Зангезурского коридора для региональной целостности тюркского мира.

По его словам, этот коридор будет способствовать укреплению не только отношений между Турцией и Азербайджаном, но и всей региональной торговли, включая Срединный коридор.

«Мы надеемся, что переговоры между азербайджанской и армянской сторонами по Зангезурскому коридору завершатся в кратчайшие сроки, и этот коридор начнет функционировать», — сказал Омар Болат.