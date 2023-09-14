Турция надеется на Зангезурский коридор

В интервью для TurkicWorld министр торговли Турции Омар Болат подчеркнул важность Зангезурского коридора для региональной целостности тюркского мира. 

Министр торговли Турции Омар Болат

По его словам, этот коридор будет способствовать укреплению не только отношений между Турцией и Азербайджаном, но и всей региональной торговли, включая Срединный коридор. 

«Мы надеемся, что переговоры между азербайджанской и армянской сторонами по Зангезурскому коридору завершатся в кратчайшие сроки, и этот коридор начнет функционировать», — сказал Омар Болат.