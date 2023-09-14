Мобилизованные россияне останутся на фронте до конца войны
Российские военные, мобилизованные осенью 2022 года, останутся на территории Украины до завершения военных действий. Как передают российские СМИ, об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В своем интервью «Лента.ру» Картаполов уточнил: «Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят».
Тем временем, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил опасения относительно продолжительного пребывания мобилизованных на фронте и подчеркнул: «Во время частичной мобилизации и от Минобороны, и от меня звучало, что мобилизация проходит на 6 месяцев. Но сейчас действительно бойцы находятся там уже по 11 месяцев. Требуется ротация, безусловно».
Депутат Госдумы Андрей Гурулев в свою очередь высказался против идеи ротации, подчеркнув: «Если губернатор призывает к ротации, то за счет чего? Новой мобилизации точно не будет, идет набор контрактников». Гурулев также отметил возможные негативные последствия новой мобилизации для российской экономики.