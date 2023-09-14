Неожиданное лидерство «Зиря» в Премьер-лиге продолжается ВИДЕО
Сегодня стартовал 6-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Неожиданный лидер чемпионата «Зиря» принимала «Сумгаит» и победила со счетом 1:0. Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Мягсяд Исаев. Получилось достаточно эффектно.
Интересно, что уже на 10-й минуте «Зиря» осталась в меньшинстве – в весьма спорной ситуации был удален ивуариец с итальянским паспортом Пьер Зебли.
Тем не менее, команде Рашада Садыхова удалось победить.
Это уже пятая победа «Зиря» в шести матчах. У команды 15 очков. У ближайшего преследователя – «Туран-Товуза» - на 6 очков меньше, но есть игра в запасе.
Завтра состоятся матчи «Кяпяз» - «Сабаил» (16:00) и «Араз-Нахчыван» - «Нефтчи» (18:00). А центральная игра тура, бесспорно, пройдет в воскресенье. На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова чемпион страны «Карабах» примет серебряного призера прошлого сезона «Сабах». Встреча начнется в 19:30.
В тот же день в 16:30 «Туран-Товуз» примет «Габалу».
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 15 очков (6 матчей)
2. «Туран-Товуз» - 9 (5)
3. «Нефтчи» - 8 (5)
4. «Карабах» - 7 (5)
5. «Сумгаит» - 7 (5)
6. «Сабаил» - 7 (5)
7. «Араз-Нахчыван» - 7 (5)
8. «Сабах» - 4 (4)
9. «Кяпяз» - 4 (5)
10. «Габала» - 3 (5).