Неожиданное лидерство «Зиря» в Премьер-лиге продолжается ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня стартовал 6-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Неожиданный лидер чемпионата «Зиря» принимала «Сумгаит» и победила со счетом 1:0. Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Мягсяд Исаев. Получилось достаточно эффектно.

Интересно, что уже на 10-й минуте «Зиря» осталась в меньшинстве – в весьма спорной ситуации был удален ивуариец с итальянским паспортом Пьер Зебли.

Тем не менее, команде Рашада Садыхова удалось победить.

Это уже пятая победа «Зиря» в шести матчах. У команды 15 очков. У ближайшего преследователя – «Туран-Товуза» - на 6 очков меньше, но есть игра в запасе.

Завтра состоятся матчи «Кяпяз» - «Сабаил» (16:00) и «Араз-Нахчыван» - «Нефтчи» (18:00). А центральная игра тура, бесспорно, пройдет в воскресенье. На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова чемпион страны «Карабах» примет серебряного призера прошлого сезона «Сабах». Встреча начнется в 19:30.

В тот же день в 16:30 «Туран-Товуз» примет «Габалу».

Турнирное положение:

1. «Зиря» - 15 очков (6 матчей)

2. «Туран-Товуз» - 9 (5)

3. «Нефтчи» - 8 (5)

4. «Карабах» - 7 (5)

5. «Сумгаит» - 7 (5)

6. «Сабаил» - 7 (5)

7. «Араз-Нахчыван» - 7 (5)

8. «Сабах» - 4 (4)

9. «Кяпяз» - 4 (5)

10. «Габала» - 3 (5).