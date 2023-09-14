Неожиданный лидер чемпионата «Зиря» принимала «Сумгаит» и победила со счетом 1:0. Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Мягсяд Исаев. Получилось достаточно эффектно.

Интересно, что уже на 10-й минуте «Зиря» осталась в меньшинстве – в весьма спорной ситуации был удален ивуариец с итальянским паспортом Пьер Зебли.

Тем не менее, команде Рашада Садыхова удалось победить.