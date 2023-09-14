Алиев обратился к генпрокурорам стран ОЭС

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан стал членом ОЭС сразу после восстановления своей независимости. Он выразил удовлетворение развивающимся сотрудничеством страны с членами организации и поблагодарил их за поддержку Азербайджана в период оккупации и после неё.

Глава государства также подчеркнул, что Армения около 30 лет удерживала в оккупации 20% территорий Азербайджана, где совершались преступления против человечности, этнические чистки и другие нарушения. После освобождения территорий в 2020 году Азербайджан начал масштабные строительные и восстановительные работы.

Алиев подчеркнул важность экономического развития и правопорядка для благосостояния народа, подчеркивая роль международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Ильхам Алиев сказал, что в свете нарастания глобальных и региональных угроз, а также растущих тенденций исламофобии, перед прокурорами государств-членов ОИС стоят новые задачи.

Алиев указал на опасность преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, коррупция, киберпреступность и отмывание денег, как на основные источники финансирования международного терроризма. Алиев выразил уверенность, что обсуждение этих вопросов и обмен международным опытом усилит сотрудничество в сфере защиты прав человека и экономического развития.

Он также понадеялся, что текущее заседание генеральных прокуроров во время председательства Азербайджана в ОЭС способствует укреплению прав и свобод человека в регионе и повышению эффективности борьбы с преступностью.

В конце он передал свои добрые пожелания и пожелал успешной работы заседанию.