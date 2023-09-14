Украинцы повредили российский корабль «Самум»

В четверг у берегов Крыма украинский дрон «Морской малыш» повредил российский ракетный корабль «Самум». Информацию об этом подтвердил источник BBC Украина в ВСУ.

Инцидент произошел вблизи Севастопольской бухты. Как сообщают украинские СМИ, дрон нанес удар по задней правой части корабля, что привело к его серьезным повреждениям и потере хода.

Источник Reuters указал, что «судно пришлось отбуксировать для ремонта, и оно перевернулось на бок».

В то же время Министерство обороны России заявило о «попытке ВСУ атаковать судно «Самум», но нападение было отбито, а морской дрон уничтожен».