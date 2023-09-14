Озель бросил вызов Кылычдароглу: метит в лидеры оппозиции

Депутат от Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель официально заявил о своем намерении баллотироваться на пост председателя партии на предстоящем конгрессе, сообщает TRT Haber.

Озель, который является видным членом главной оппозиционной партии Турции, впервые решил участвовать во внутрипартийной борьбе за лидерство.

К нынешнему председателю партии, Кемалю Кылычдароглу, который руководит CHP с 2010 года, все чаще обращаются с призывом уйти в отставку.

Это связано с его недавним поражением на втором туре президентских выборов 28 мая, где он уступил действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

В общей сложности Кылычдароглу проиграл Эрдогану в десяти выборах.