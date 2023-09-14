В Физули состоялось мероприятие по случаю Дня знаний

«Это была мечта – отпраздновать первый школьный день на освобожденных от оккупации территориях. Сегодня эта мечта сбылась», — заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии, проведенном по случаю Дня знаний 15 сентября в школе №1 имени Мирзы Улугбея в Физули.

Министр отметил, что если учителя и ученики построенных на этих территориях школ будут это осознавать, они будут более ответственно подходить к своей работе и обучению.

Поздравляя участников мероприятия, министр науки и образования пожелал успехов преподавателям и ученикам в новом учебном году.

В свою очередь, принимавший участие в мероприятии специальный представитель президента Азербайджанской Республики Эмин Гусейнов обратил внимание на то, что на освобожденных от оккупации территориях созданы все условия для воспитания выдающихся деятелей могучего Азербайджана.

Директор школы №1 имени Мирзы Улугбея города Физули Хаджар Махмудова выразила гордость за организацию такого мероприятия на освобожденных территориях и поздравила учащихся и учителей с новым учебным годом.

Также учащихся поздравили заслуженный учитель Асиф Джахангиров, вдова шехида генерал-майора Полада Гашимова Офелия Гашимова, мать Национального героя Азербайджана, шехида майора Эльнура Гулиева Маруса Гулиева, отец шехида Фагана Залова Амиль Залов.

Также в мероприятии на освобожденных территориях, включенных в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), приняли участие сотрудники министерства, начальник Карабахского регионального управления образования Гюндуз Абдулов, преподаватели, ученики, представители общественности, представители СМИ.

Завершилось мероприятие художественной программой в исполнении учеников.