При поддержке Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) в спортивном клубе Гедабека начал функционировать зал для занятий дзюдо. Здесь созданы все условия для тренировок молодежи и юношей.

Стоит сказать, что для Гедабека дзюдо считается относительно новым видом спорта. Тренер клуба Роял Зейналов отмечает, что открытие зала дзюдо вызвало большой интерес среди подростков и молодежи. «Дзюдо – это не только физическое развитие, но и формирование сильного характера. При поддержке Федерации дзюдо Азербайджана мы сможем воспитать перспективных дзюдоистов, которые будут представлять наш регион как на национальном, так и на международном уровне», - заявил тренер.

Общая площадь зала, оснащенного новым современным оборудованием, составляет 170 кв.м. Федерация дзюдо Азербайджана уложила в зале татами фирмы Taishan – официального партнера Международной федерации.

За последние два года ACF восстановила и отремонтировала залы в различных регионах страны – в Гяндже, Агстафе, Газахе, Загатале, Геранбое, Сабирабаде, Зиря и в селе Агалы Зангиланского района. В ряде городов и районов ремонт залов продолжается.

Помимо этого, Федерация выделила более 4 тысяч татами для использования в более чем 80 залах для занятий дзюдо.