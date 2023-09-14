ЕС «разрешает» украинское зерно. Венгрия и Польша «запрещают» обновлено 22:31

Венгрия также продлит запрет на ввоз украинского зерна. Согласно постановлению правительства, Венгрия ввела запрет на импорт 24 украинских сельскохозяйственных продуктов, включая зерно, овощи, некоторые мясные продукты и мед. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Польша, Венгрия, Словакия и Румыния заявили, что могут продлить ограничения в одностороннем порядке, если Еврокомиссия не сделает этого.

Болгария, в свою очередь, проголосовала за отмену ограничений.

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Еврокомиссия не стала продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября, сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что «рыночные искажения» в пяти странах-соседях Украины исчезли благодаря работе координационной платформы и временным мерам, которые действовали со 2 мая.

Согласно заявлению пресс-службы Еврокомиссии, совет «будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают».

Несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго, власти Польши с полуночи продлят запрет на ввоз украинского зерна. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями.