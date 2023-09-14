Венгрия также продлит запрет на ввоз украинского зерна. Согласно постановлению правительства, Венгрия ввела запрет на импорт 24 украинских сельскохозяйственных продуктов, включая зерно, овощи, некоторые мясные продукты и мед. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Польша, Венгрия, Словакия и Румыния заявили, что могут продлить ограничения в одностороннем порядке, если Еврокомиссия не сделает этого.

Болгария, в свою очередь, проголосовала за отмену ограничений.