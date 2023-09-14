Бербок призвала помочь Украине выиграть войну

Глава МИД Германии Анналена Бербок боится, что Путин будет примером для диктаторов и призвала помогать Украине выиграть войну. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Fox News во время своего визита в Соединенные Штаты.

Глава МИД ФРГ также уточнила, что президент России не только оспаривает «свободу в Европе», но и «борется с демократиями по всему миру».

На вопрос о возможных исходах конфликта она ответила: «Свободой и миром в Украине. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Потому что если Путин выиграет, какой пример он подаст другим мировым диктаторам, таким, как китайский лидер Си Цзиньпин?».

Бербок также прокомментировала критику администрации президента США Джо Байдена от республиканцев, которые считают помощь Киеву чрезмерной: «Мы всегда должны спрашивать себя, что было бы, если мы не поддерживали бы Украину. А цена была бы намного выше».