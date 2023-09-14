Элитный раунд ЧМ-2024: Азербайджан проиграл Румынии

В группе «А» в румынском Бузэу наша команда играла против национальной сборной Румынии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственный мяч в составе команды Виталия Борисова забил на 27-й минуте Фелипиньо, сравнявший счет. Увы, затем румыны забили еще дважды и одержали победу. Все три гола в составе Румынии провел Андре Сассе.

Также в нашей группе выступают Казахстан и Нидерланды. С Нидерландами наша команда сыграет свой следующий матч. Он состоится 20 сентября в Баку.

Четыре сборные сыграют в два круга. Победитель группы напрямую попадет в финальную стадию чемпионата мира.

Всего в элитном раунде 20 команд поделены на пять групп. Четыре лучшие сборные среди занявших 2-е места сыграют в плей-офф, где определят еще двух участников ЧМ. Таким образом, Европу на мундиале, который пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года, представят семь сборных.

Напомним, что сборная Азербайджана начала борьбу в отборе с основного раунда, где заняла 2-е место в группе с Польшей и Грецией и вышла в элитный раунд.