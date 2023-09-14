Крошечный остров Лампедуза в Италии столкнулся с резким наплывом мигрантов из Туниса: за последние 48 часов на остров с населением около 6000 человек прибыли около 6 800 мигрантов на 120 лодках, сообщает Associated Press.

На данный момент в местном приемном центре остается 4 200 человек. Итальянский Красный Крест занимается перевозкой мигрантов на материк на коммерческих паромах и военных кораблях, а также обеспечивает их временным жильем.

Жители острова оказывают прибывшим помощь, предоставляя еду и воду.

Мэр острова Филиппо Маннино в четверг заявил, что миграционный кризис достиг "точки невозврата".

Маннино обвинил Европейский Союз в несогласованности и оставлении Италии один на один с проблемой миграции.

За текущий год численность мигрантов, прибывших в Италию по морю, удвоилась по сравнению с прошлым годом. Предстоящая встреча в Брюсселе призвана рассмотреть этот актуальный вопрос.