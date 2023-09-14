Кандидат в мэры Еревана пообещал «вышвырнуть» Пашиняна

Во время митинга 14 сентября на площади Шарля Азнавура в Ереване кандидат в мэры города Андраник Теванян пообещал, что при победе его политического блока «Мать Армения» он намерен вышвырнуть Никола Пашиняна из здания правительства Армении до конца года. Об этом сообщают армянские СМИ.

Теванян объявил о намерении устроить политические похороны возглавляемых Пашиняном властей, назвав предстоящие местные выборы решающими для страны. По его мнению, продолжение политики текущего руководства приведет к войне и поражению Армении.

«Это выбор между войной и миром, выбор между победой и поражением. Если нынешние власти останутся, то война и поражение неизбежны», — подчеркнул кандидат в мэры.