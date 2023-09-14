Газета The Jerusalem Post, которая каждый год публикует рейтинг 50 наиболее влиятельных евреев, добавила в свой список 2023 года Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер».

Пригожин был упомянут вне основного рейтинга с пометкой «Постскриптум». Газета утверждает, что основатель ЧВК «Вагнер», который скончался в авиакатастрофе 23 августа, был евреем по отцовской линии и имел право на репатриацию.

Российский предприниматель Роман Абрамович, вместе с Яэлем Экштейном из «Фонда дружбы» Израиля, заняли 22-е место в рейтинге. Газета отметила их в связи с поддержкой Украине. Также в рейтинг вошел журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был арестован в России. Он расположился на 48-м месте.

Первое место в рейтинге занял Сэм Альтман, глава Open AI, компании-разработчика ChatGPT. Интересно отметить, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский занимал второе место в этом списке, но в текущем году его имя не было включено.