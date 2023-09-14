Кадыров в «критическом» состоянии?
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в «критическом» состоянии из-за обострения хронических болезней, утверждает представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
В комментарии украинским СМИ Юсов сказал: «Да, действительно, есть информация, что... Кадыров находится в тяжелом состоянии, и болезни, которые были, обострились и привели к такому тяжелому состоянию».
Юсов подчеркнул, что исходные данные подтверждаются из разных источников и явно не связаны с какими-либо ранениями. Он напомнил, что слухи о плохом состоянии Кадырова появляются не впервые, однако на этот раз информация более серьезная и получена из разных сфер, включая медицинскую и политическую.
Рамзан Кадыров отрицает слухи по поводу своего здоровья с конца прошлого года. В декабре 2022 года он заявил, что проходит регулярные медицинские обследования, которые не выявили никаких серьезных проблем.
Ранее немецкий Bild писал о заболевании почек у главы Чечни: сайт также сообщал о приезде в Грозный нефролога из Абу-Даби.
В начале июля Кадыров в прямом эфире в Instagram отрицал слухи о своей болезни: «Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить». Спустя несколько дней Кадыров снова прокомментировал слухи о своем здоровье: «Говорят, что меня одолела какая-то необычная болезнь. Все мне желают здоровья и скорейшего выздоровления. Всем спасибо, но я не знаю, чем я болен».