Кадыров в «критическом» состоянии?

В комментарии украинским СМИ Юсов сказал: «Да, действительно, есть информация, что... Кадыров находится в тяжелом состоянии, и болезни, которые были, обострились и привели к такому тяжелому состоянию».

Юсов подчеркнул, что исходные данные подтверждаются из разных источников и явно не связаны с какими-либо ранениями. Он напомнил, что слухи о плохом состоянии Кадырова появляются не впервые, однако на этот раз информация более серьезная и получена из разных сфер, включая медицинскую и политическую.

Рамзан Кадыров отрицает слухи по поводу своего здоровья с конца прошлого года. В декабре 2022 года он заявил, что проходит регулярные медицинские обследования, которые не выявили никаких серьезных проблем.

Ранее немецкий Bild писал о заболевании почек у главы Чечни: сайт также сообщал о приезде в Грозный нефролога из Абу-Даби.

В начале июля Кадыров в прямом эфире в Instagram отрицал слухи о своей болезни: «Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить». Спустя несколько дней Кадыров снова прокомментировал слухи о своем здоровье: «Говорят, что меня одолела какая-то необычная болезнь. Все мне желают здоровья и скорейшего выздоровления. Всем спасибо, но я не знаю, чем я болен».