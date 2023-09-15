Румыния готова сбивать российские дроны
Генерал Георгица Влад, заместитель начальника Штаба обороны Румынии, сообщил о готовности страны отражать угрозы от российских дронов, сообщает Digi24.
Влад сообщил, что на фоне повышенной активности России возле украинских портов на Дунае Румыния усилила свои военные позиции у дельты реки, развернув около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.
Генерал Влад отметил: «Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны и мы обсудили с союзниками в НАТО решения для того, чтобы противостоять российской агрессии".
Относительно возможности использования ПВО против российских дронов он добавил: "В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии».
Напомним, 13 сентября в приграничном с Украиной уезде Тульча были обнаружены фрагменты, предположительно принадлежащие беспилотнику, в 14 километрах от границы.