Заявление Минобороны Азербайджана: Армянские военные открыли огонь

15 сентября с 21:15 до 22:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Галакенд Кедабекского района. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанские подразделения приняли ответные меры по всему упомянутому направлению, сообщили в военном ведомстве.