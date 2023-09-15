Зеленского ждут в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Конгресс США и встретится с президентом США Джо Байденом в следующий четверг. Информацию об этом подтвердили в Белом доме.
Президент США Джо Байден на следующей неделе примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, подтвердил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Это, конечно, происходит в ответственный момент, когда Россия в ее жестокой войне в Украине отчаянно ищет помощи у таких стран, как Северная Корея, а украинские силы продолжают добиваться прогресса в своем контрнаступлении», — отметил Салливан, добавив, что Байден с нетерпением ждет возможности услышать точку зрения украинского президента по поводу сложившейся ситуации.