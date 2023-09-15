Участники международного мероприятия посетили AQTİ в Баку

Участники проходящего в Баку международного мероприятия на тему «Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Codex Alimentarius» посетили Институт пищевой безопасности Азербайджана (AQTİ). Об этом сообщили в пресс-службе Института.

На встрече, организованной в AQTİ, гостям была предоставлена подробная информация о деятельности института. Отмечено, что в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты здоровья населения при институте действуют специализированные лаборатории по безопасности пищевых продуктов и комплексным исследованиям. Показатели безопасности и качества различных пищевых продуктов проверяются в лабораториях.

Далее гости посетили пункт централизованного отбора проб Комплексной научно-исследовательской лаборатории AQTİ, чтобы ознакомиться с принципом работы. Они посетили помещения, где проводились лабораторные исследования, понаблюдали за процессом проведения испытаний, осмотрели приборы и оборудование.

Также гости ознакомились с проводимыми методами лабораторных исследований и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что 14 сентября в Баку стартовало двухдневное международное мероприятие на тему «Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе».