США будут производить намного больше снарядов

В США анонсировали планы по значительному увеличению ежемесячного производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тыс. к 2025 году. Как передает BBC, об этом сообщил представитель Пентагона.

«В 2025 году мы будем на уровне 100 тыс. в месяц. 6 или 8 месяцев назад мы были на уровне 14 тыс. в месяц, сегодня мы имеем 28 тыс. в месяц», — сообщил Билл Лаплант, главный закупщик оружия Пентагона.

Сообщается, что рост спроса на снаряды был вызван российским вторжением в Украину в феврале 2022 года.