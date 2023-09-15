«Иран не намерен воевать с Азербайджаном и Турцией из-за Зангезурского коридора» экспертная оценка
Иран не в состоянии вступить в широкомасштабный конфликт с Азербайджаном из-за Зангезурского коридора. Он лишь пытается создать нестабильность в регионе, чтобы укрепить свои позиции на переговорах. К такому выводу пришел эксперт по иранской политике и турецко-иранским отношениям Мустафа Джанер, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Университета Сакарья в Турции.
В статье, опубликованной в стамбульском англоязычном онлайн-издании Politics Today, Джанер пишет, что в настоящее время очевидна напряженность во взаимоотношениях сразу по нескольким направлениям: между Баку и Ереваном, Ереваном и Москвой, Баку и Тегераном, а также Тегераном и Анкарой. В связи с этим общая нестабильность в регионе растет.
На этом фоне, как напоминает эксперт, в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган инициировали создание платформы «3+3». Данная платформа призвана объединить страны региона для разрешения конфликтов и создания прочного мира. Однако Армения и Иран не отреагировали на эту инициативу положительно (впрочем, Джанер тут не вполне прав: на самом деле Иран неоднократно заявлял, что поддерживает создание платформы «3+3» — прим. ред.).
Турецкий аналитик пишет, что Иран в настоящее время выстраивает собственную политику на Южном Кавказе с целью устранения геополитических потерь, с которыми он столкнулся в результате нарушения 30-летнего статус-кво в Карабахе. Для этого Тегеран периодически демонстрирует агрессивную позицию в отношении Баку и предпринимает провокационные действия, как, например, военные учения на границе с Азербайджаном. В то же время Иран продолжает предупреждать Азербайджан и Турцию, что «не допустит изменения границ в регионе».
Автор также напоминает о попытках Армении дистанцироваться от России и искать новых союзников на Западе. При этом эксперт сомневается в том, что Ереван получит от США значительную помощь. Вместе с тем, чтобы заручиться поддержкой армянской диаспоры в преддверии выборов, некоторые деятели в администрации США могут пойти на чисто символические шаги, направленные на поддержку Армении. Эффект от таких шагов, впрочем, будет весьма ограниченным.
В этих условиях Иран оказывается основным «источником поддержки» для Армении. Однако различные факторы не позволяют Тегерану открыто и напрямую помогать Еревану, в частности, этому препятствует наличие в Иране большого числа этнических азербайджанцев.
«Главная из потенциальных геополитических потерь Ирана связана с открытием Зангезурского коридора, который разорвет сухопутную связь Ирана с Арменией, – пишет Джанер. – Такой поворот поставит Иран в опасную ситуацию: он окажется в окружении двух грозных тюркских государств. Учитывая то историческое значение, какое имеет для Ирана Южный Кавказ, подобная потеря просто недопустима, и потому Иран неоднократно заявлял о своем несогласии с этим проектом. Официально признав Карабах территорией Азербайджана, Иран оставляет вопрос Зангезурского коридора нерешенным из-за опасений по поводу своих региональных интересов».
Далее эксперт переходит к основным вопросам: «Может ли общая напряженность в регионе перерасти в настоящую войну? Балансируем ли мы на грани крупного регионального конфликта, как утверждают некоторые?» С точки зрения Джанера, такой перспективы нет.
«Я бы решительно сказал, что войны не будет, – пишет он. – Тщательное изучение реакции сторон на разворачивающиеся события приводит к выводу, что перспектива вооруженного конфликта с участием Ирана и Турции мало вероятна».
Автор напоминает, что за последние дни военно-политическое руководство Ирана выступило с заявлениями об отсутствии планов конфронтации с Азербайджаном и о том, что войска не сосредоточены на границе. В то же время отмечается, что также были опровергнуты опубликованные в некоторых СМИ сообщения о предупреждении, будто бы сделанном во время визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Тегеран. Согласно той недостоверной информации, Иран намерен вмешаться в случае начала Азербайджаном военных действий с целью открытия Зангезурского коридора.
«Таким образом, перспективы войны практически отсутствуют, а в высших чиновничьих эшелонах преобладает дипломатическая осмотрительность, которая руководствуется острым чувством государственного управления. Однако это не означает, что напряженность полностью исчезла. Говоря простым языком, где есть дым, там есть огонь. Несколько акторов продолжают подогревать эту напряженность. Аккаунты в социальных сетях, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), по-прежнему публикуют угрозы в адрес Азербайджана.
Усилия Ирана, направленные на недопущение открытия Зангезурского коридора, равно как и озвучиваемые с его стороны аналогичные планы, адаптированные к интересам Тегерана, заслуживают внимания. Тем не менее, учитывая неспособность Ирана участвовать в крупномасштабном конфликте, его единственной тактикой является дестабилизация ситуации в регионе. Единственная цель этих действий – усиление позиций на переговорах. Однако даже если эта тактика временно препятствует прогрессу, остается сомнительным, что она способна удержать Азербайджан от реализации своих целей в среднесрочной и долгосрочной перспективах», - резюмирует турецкий аналитик.