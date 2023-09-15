Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15 сентября 2023, 23:45

Иран не в состоянии вступить в широкомасштабный конфликт с Азербайджаном из-за Зангезурского коридора. Он лишь пытается создать нестабильность в регионе, чтобы укрепить свои позиции на переговорах. К такому выводу пришел эксперт по иранской политике и турецко-иранским отношениям Мустафа Джанер, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Университета Сакарья в Турции. В статье, опубликованной в стамбульском англоязычном онлайн-издании Politics Today, Джанер пишет, что в настоящее время очевидна напряженность во взаимоотношениях сразу по нескольким направлениям: между Баку и Ереваном, Ереваном и Москвой, Баку и Тегераном, а также Тегераном и Анкарой. В связи с этим общая нестабильность в регионе растет.

На этом фоне, как напоминает эксперт, в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган инициировали создание платформы «3+3». Данная платформа призвана объединить страны региона для разрешения конфликтов и создания прочного мира. Однако Армения и Иран не отреагировали на эту инициативу положительно (впрочем, Джанер тут не вполне прав: на самом деле Иран неоднократно заявлял, что поддерживает создание платформы «3+3» — прим. ред.). Турецкий аналитик пишет, что Иран в настоящее время выстраивает собственную политику на Южном Кавказе с целью устранения геополитических потерь, с которыми он столкнулся в результате нарушения 30-летнего статус-кво в Карабахе. Для этого Тегеран периодически демонстрирует агрессивную позицию в отношении Баку и предпринимает провокационные действия, как, например, военные учения на границе с Азербайджаном. В то же время Иран продолжает предупреждать Азербайджан и Турцию, что «не допустит изменения границ в регионе». Автор также напоминает о попытках Армении дистанцироваться от России и искать новых союзников на Западе. При этом эксперт сомневается в том, что Ереван получит от США значительную помощь. Вместе с тем, чтобы заручиться поддержкой армянской диаспоры в преддверии выборов, некоторые деятели в администрации США могут пойти на чисто символические шаги, направленные на поддержку Армении. Эффект от таких шагов, впрочем, будет весьма ограниченным.

В этих условиях Иран оказывается основным «источником поддержки» для Армении. Однако различные факторы не позволяют Тегерану открыто и напрямую помогать Еревану, в частности, этому препятствует наличие в Иране большого числа этнических азербайджанцев. «Главная из потенциальных геополитических потерь Ирана связана с открытием Зангезурского коридора, который разорвет сухопутную связь Ирана с Арменией, – пишет Джанер. – Такой поворот поставит Иран в опасную ситуацию: он окажется в окружении двух грозных тюркских государств. Учитывая то историческое значение, какое имеет для Ирана Южный Кавказ, подобная потеря просто недопустима, и потому Иран неоднократно заявлял о своем несогласии с этим проектом. Официально признав Карабах территорией Азербайджана, Иран оставляет вопрос Зангезурского коридора нерешенным из-за опасений по поводу своих региональных интересов». Далее эксперт переходит к основным вопросам: «Может ли общая напряженность в регионе перерасти в настоящую войну? Балансируем ли мы на грани крупного регионального конфликта, как утверждают некоторые?» С точки зрения Джанера, такой перспективы нет. «Я бы решительно сказал, что войны не будет, – пишет он. – Тщательное изучение реакции сторон на разворачивающиеся события приводит к выводу, что перспектива вооруженного конфликта с участием Ирана и Турции мало вероятна».