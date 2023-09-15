Во время нападения на мечеть в районе Сатара (штат Махараштра) был убит Нурул Хассан. Его беременная жена Аиша потеряла мужа из-за этой атаки. Нападение произошло после того, как группа людей окружила мечеть и начала произносить антимусульманские лозунги, сообщает Al Jazeera.

Согласно наблюдениям очевидцев, нападавшие ворвались в мечеть и напали на присутствующих, в результате чего Хассан получил смертельные ранения. Преступники также подожгли магазин поблизости и разрушили автомобили, принадлежащие мусульманам.

Причиной нападения стал взломанный аккаунт несовершеннолетнего мусульманина в Instagram, в котором было размещено оскорбительное содержание о Чхатрапати Шиваджи, почитаемом индуистском короле. Полиция подтвердила, что сообщение не размещал мусульманский мальчик, и арестовала виновного - Амара Арджуна Шинде.

При попытке установить порядок было ранено не менее 10 полицейских. Интернет-сервисы были приостановлены, а численность полиции в регионе увеличена. 35 человек были арестованы в связи с инцидентом. Расследование продолжается.

Семья Хассана переживает шок. Он недавно купил бульдозер, чтобы увеличить свой доход, теперь ответственность за поддержание семьи ложится на его отца и жену, сообщается в материале Al Jazeera.