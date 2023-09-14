Джемилев советует россиянам покинуть Крым

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев советует гражданам России покинуть Крым до возвращения контроля над полуостровом украинскими вооруженными силами. Об этом он сообщил в интервью ведущему программы DW #вТРЕНДde Константину Эггерту.

Джемилев подчеркнул: "За незаконный въезд на территорию Украины предусматриваются санкции, какие-то штрафы". Он отметил, что тем, кто прибыл с оружием, грозит до восьми лет тюрьмы.

Депутат Верховной рады также упомянул, что Украина решает вопрос о судьбе Крымского моста, так как "людям надо уезжать". Однако первостепенной задачей для Киева является перерезание поставок "вооружения, которым обстреливают материковую часть Украины".

Поэтому Джемилев посоветовал россиянам покидать полуостров, пока не началось "столпотворение".