ЕС наказал TikTok: дело в несовершеннолетних

Видеосервис TikTok получил штраф от Евросоюза в размере 345 миллионов евро за нарушения в области защиты личных данных несовершеннолетних пользователей, информирует DW.

Как сообщила ирландская комиссия по защите данных (DPC) 15 сентября, TikTok, чья европейская штаб-квартира находится в Ирландии, не соблюдал требования ЕС.

DPC начала расследование деятельности TikTok, подразделения китайского концерна ByteDance, в 2021 году после анализа видеоматериалов, опубликованных на платформе в 2020 году. На момент расследования в ЕС сервис насчитывал свыше 130 миллионов пользователей. Главным предметом критики стало то, что видеозаписи от молодых пользователей были доступны всем без ограничений. Несмотря на возрастной порог регистрации в 13 лет, многие более младшие подростки смогли создать аккаунты. DPC также выразила опасения относительно функции "семейной связи", позволяющей подросткам ссылаться на аккаунты своих родителей без проверки принадлежности этих аккаунтов.

Представитель TikTok в ответ заявил, что компания не согласна со штрафом и рассматривает возможные дальнейшие шаги. Он подчеркнул, что после 2020 года были внесены изменения в спорные функции и удалено 17 миллионов аккаунтов, предположительно принадлежащих детям до 13 лет.