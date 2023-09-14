В Турции задержали мужчину: распивал алкоголь в мечети фото, видео
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании человека, который опубликовал в социальных сетях фотографию с употреблением алкоголя в мечети с комментарием: «Если они смогут определить, в какой из 3200 мечетей это было сделано...»
В сообщении на официальной странице Ерликая в Х (бывший Twitter) говорится: «Лицо под инициалами S.Y.Ö., разместившее фотографию в социальных сетях с употреблением алкоголя в мечети и написавшее комментарий «Если они смогут определить, в какой из 3200 мечетей это было сделано...», было задержано нашими сотрудниками полиции в Стамбуле. Как и каждого преступника, наша героическая турецкая полиция нашла и арестовала этого человека, передав его в руки правосудия. Хочу поздравить наших полицейских. Да благословит их Бог».
Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘’3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul’da Emniyet Mensuplarımızca YAKALANMIŞTIR.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 15, 2023
KAHRAMAN TÜRK POLİSİ HER SUÇLUYU BULUP YAKALADIĞI GİBİ BU ŞAHSI DA… pic.twitter.com/NnTV1ffUQY