В Турции задержали мужчину: распивал алкоголь в мечети фото, видео

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании человека, который опубликовал в социальных сетях фотографию с употреблением алкоголя в мечети с комментарием: «Если они смогут определить, в какой из 3200 мечетей это было сделано...»

В сообщении на официальной странице Ерликая в Х (бывший Twitter) говорится: «Лицо под инициалами S.Y.Ö., разместившее фотографию в социальных сетях с употреблением алкоголя в мечети и написавшее комментарий «Если они смогут определить, в какой из 3200 мечетей это было сделано...», было задержано нашими сотрудниками полиции в Стамбуле. Как и каждого преступника, наша героическая турецкая полиция нашла и арестовала этого человека, передав его в руки правосудия. Хочу поздравить наших полицейских. Да благословит их Бог».