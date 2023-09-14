Финал в Монголии: «Нефтчи» против США и Китая

Сегодня в Улан-Баторе (Монголия) стартует финальный этап Женской серии FIBA по баскетболу 3x3.

В решающем турнире сыграют восемь лучших команд, определившихся по итогам 22 этапов. В восьмерке лучших и азербайджанский клуб «Нефтчи», который выиграл четыре этапа – в Шуше, Нетании (Израиль), Мелилье (Испания) и Дебрецене (Венгрия).

Состав нашей команды: Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Брайанна Фрейзер, Арика Картер.

На предварительной стадии «Нефтчи» сыграет в группе «B» вместе со сборными Китая, США и китайской командой «Сычуань Юаньда».

Первый матч «Нефтчи» проведет в 12:15 по бакинскому времени против американок. В 14:05 начнется игра со сборной Китая. А заключительный матч на групповой стадии наши баскетболистки проведут против «Сычуань Юаньда». Эта встреча стартует в 15:05.

В другой группе сыграют Канада, Франция, Германия и Монголия, получившая право выступать в финальном турнире на правах хозяев.

Победители групп напрямую выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, встретятся в стыковых матчах за выход в 1/2 финала. Игры плей-офф состоятся 17 сентября.