Баку нацелен на мирное решение вопросов с Арменией. Как передает ТАСС, об этом в интервью заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил: "Азербайджан является ответственным членом международного сообщества и всегда действует в соответствии с положениями своей конституции и нормами международного права. Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов".

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан не будет обсуждать "ни с Арменией, ни с какой-либо третьей страной вопросы, ставящие под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана".

Он также добавил, что любые попытки вмешательства в вопросы, касающиеся Карабаха, контрпродуктивны и "Карабах - это внутренний вопрос Азербайджана".