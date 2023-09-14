В Москве задержан сотрудник компании по производству дронов

В Москве правоохранительными органами был задержан 36-летний сотрудник компании "Кронштадт", специализирующейся на производстве технологий для беспилотной авиации, сообщают российские СМИ.

Мужчину обвиняют в размещении конфиденциальной информации компании на платформе Github. Источник сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России. По ней грозит от трех до восьми лет колонии.

В настоящее время сотрудник находится под подпиской о невыезде, сообщает Telergram-канал "База".

В "Кронштадте" эти данные подтвердили, добавив, что речь идет о бывшем сетевом инженере компании. Ему инкриминируется незаконное распространение сведений, имеющих статус коммерческой тайны.