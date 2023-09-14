Байден встретится с главами пяти центральноазиатских стран
Президент США Джо Байден планирует встретиться с лидерами пяти центральноазиатских государств - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на предстоящем саммите в Нью-Йорке. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего брифинга.
"Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1", — сообщил советник.
Салливан также подчеркнул, что целью саммита не является конфронтация с другими странами, речь идет о позитивной повестке, которую США хотят проработать с указанными странами.
Следует отметить, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются членами ОДКБ.