Ответ российской спортсменки на предложение выступать за Армению: «Не хочу обоср…ся»

«Армения мне предлагала. Я отказалась, - говорит спортсменка. - Нужно иметь уважение к тому месту, которое дает тебе блага и возможности. Россия – это та страна, в которую я приехала маленькой девочкой, которую никто не знал и у которой ничего не было. Я получила бесплатное образование, бесплатно занималась фехтованием».

Также саблистка объяснила свой отказ тем, что в Армении нет условий для тренировок. Она попросту не хочет опозориться или, как выразилась сама Егорян, не хочет «обоср…ся», выступая за свою историческую родину.

«В Армении нет ни фехтовального зала, ни тренеров, ни спортсменов, с которыми я буду тренироваться. Просто переехать в Армению для того, чтобы выступать за Армению и обосраться на соревнованиях? Кому это надо? Ни Армении, ни мне», - заявила олимпийская чемпионка.

Напомним, что и в 2016 году, и сейчас главным тренером сборной России был и остается азербайджанец Ильгар Мамедов. Именно под его руководством российские фехтовальщики привезли с Олимпиады в Рио аж четыре золотые медали! Ну а супруга Ильгара, бывшая фехтовальщица сборной Азербайджана Елена Жемаева, была личным тренером Егорян.