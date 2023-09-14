Ответ российской спортсменки на предложение выступать за Армению: «Не хочу обоср…ся»
Двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016, российская фехтовальщица армянского происхождения Яна Егорян отвергла предложение выступать за Армению. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу российского журналиста Вити Кравченко.
«Армения мне предлагала. Я отказалась, - говорит спортсменка. - Нужно иметь уважение к тому месту, которое дает тебе блага и возможности. Россия – это та страна, в которую я приехала маленькой девочкой, которую никто не знал и у которой ничего не было. Я получила бесплатное образование, бесплатно занималась фехтованием».
Также саблистка объяснила свой отказ тем, что в Армении нет условий для тренировок. Она попросту не хочет опозориться или, как выразилась сама Егорян, не хочет «обоср…ся», выступая за свою историческую родину.
«В Армении нет ни фехтовального зала, ни тренеров, ни спортсменов, с которыми я буду тренироваться. Просто переехать в Армению для того, чтобы выступать за Армению и обосраться на соревнованиях? Кому это надо? Ни Армении, ни мне», - заявила олимпийская чемпионка.
Напомним, что и в 2016 году, и сейчас главным тренером сборной России был и остается азербайджанец Ильгар Мамедов. Именно под его руководством российские фехтовальщики привезли с Олимпиады в Рио аж четыре золотые медали! Ну а супруга Ильгара, бывшая фехтовальщица сборной Азербайджана Елена Жемаева, была личным тренером Егорян.
В 2017 году Яна рассказала, что у нее много друзей из Азербайджана и она общается с ними, несмотря ни на что. «Вот я по национальности армянка. Так получилось, что у меня есть много друзей из Азербайджана. И мне чихать, что у Армении с Азербайджаном какие-то проблемы на высшем уровне. С кем хочу, с тем и буду дружить!», - заявила тогда Егорян.
Также Яна говорила в те годы, что обижена на Армению из-за того, что там о ней вспомнили только после успеха на Олимпиаде-2016.