Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, с 23:55 15 сентября по 00:35 16 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Джил Чембeрекского района и Дяря Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлениях населенных пунктов Айриванг и Галакенд Кедабекского района.

По информации Минобороны, подразделениями ВС Азербайджана на указанном направлении были приняты ответные меры.