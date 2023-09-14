Шойгу показал Ким Чен Ыну «Кинжал»

Председатель КНДР Ким Чен Ын, находясь с визитом в России, посетил аэродром Кневичи во Владивостоке. Министр обороны Сергей Шойгу представил Ким Чен Ыну самолеты стратегической авиации, истребители и ракетный комплекс «Кинжал», с помощью которого российские военные неоднократно атаковали Украину.

Министр обороны Сергей Шойгу представил Ким Чен Ыну современную технику — истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С и штурмовик Су-25СМ3. Он также показал российский ракетный комплекс «Кинжал». В его состав входит ракетоносец Миг-31И, оснащенный гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» и система управления ракетой.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что Ким Чен Ыну представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Эти самолеты — «воздушный компонент» стратегических ядерных сил России.

После этого Ким Чен Ын и Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где показали противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.

Визит председателя КНДР в Россию начался 12 сентября. Он приехал в Приморский край на бронепоезде. 13 сентября он посетил космодром Восточный в Амурской области и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В ночь на 15 сентября прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где осмотрел агрегатно-сборочное производство и цех окончательной сборки истребителей Су-35 и Су-57.