Выставка Septem представляет собой погружение в мир неповторимой красоты природы и старых сельских поселений через взгляд талантливой художницы. Вдохновленная классическим реализмом и импрессионизмом, Джамиля создает пейзажи и натюрморты, которые не только впечатляют, но и вызывают глубокую духовную связь. Джамиля представила публике коллекцию из 40 картин, включая произведение, посвященное родной Шуше (Джыдыр-дюзю), под девизом Now we are free («Теперь мы свободны»).