В Баку открылась мультисенсорная выставка Джамили Гаджиевой Septem фото
В Музейном центре Министерства культуры Азербайджана состоялось открытие персональной выставки художницы Джамили Гаджиевой под названием Septem, привлекшее внимание любителей искусства, культурных деятелей и ценителей природы.
Выпускница Азербайджанского государственного экономического университета начинает творческий процесс, продолжив обучение в Государственной академии художеств Азербайджана и Флорентийской академии классических искусств. Ее привлекает творчество импрессионистов, проникнувшись личными историями основоположников направления, художница находит в каждом из произведений свое прочтение.
Практикуя композицию и рисунок почти 10 лет, Джамиля Гаджиева начинает экспериментировать с творчеством, делая акцент на красках полотен и философии своих работ. Так возникает идея серии работ под названием Septem, что в переводе с латинского означает «7» - счастливое число автора, или «Сентябрь».
Выставка Septem представляет собой погружение в мир неповторимой красоты природы и старых сельских поселений через взгляд талантливой художницы. Вдохновленная классическим реализмом и импрессионизмом, Джамиля создает пейзажи и натюрморты, которые не только впечатляют, но и вызывают глубокую духовную связь. Джамиля представила публике коллекцию из 40 картин, включая произведение, посвященное родной Шуше (Джыдыр-дюзю), под девизом Now we are free («Теперь мы свободны»).
На открытии выставки гостей поразила мультисенсорная концепция, придающая каждой картине новую глубину. Зрители могли не только видеть произведения искусства, но и ощущать их благодаря ароматизации экспозиционных залов и звукам природы. Каждая картина Джамили сопровождается цифровой версией, созданной с использованием искусственного интеллекта, что послужило симбиозом человеческой эмоциональности и своеобразного видения искусственного интеллекта.
Выставка Septem будет открыта до 17 сентября. Время работы экспозиции: с 10:00 до 18:00 (вход свободный).
Адрес: Баку, проспект Нефтчиляр, 49, Музейный центр, Галерея искусств (4-й этаж).
Тел.: 99412 493 58 83, +99450 273 21 80
e-mail: [email protected] / www museumcenter.az
www.jamilyah.art