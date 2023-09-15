В Музейном центре Министерства культуры Азербайджана состоялось открытие персональной выставки художницы Джамили Гаджиевой под названием Septem, привлекшее внимание любителей искусства, культурных деятелей и ценителей природы.

Выпускница Азербайджанского государственного экономического университета начинает творческий процесс, продолжив обучение в Государственной академии художеств Азербайджана и Флорентийской академии классических искусств. Ее привлекает творчество импрессионистов, проникнувшись личными историями основоположников направления, художница находит в каждом из произведений свое прочтение.

Практикуя композицию и рисунок почти 10 лет, Джамиля Гаджиева начинает экспериментировать с творчеством, делая акцент на красках полотен и философии своих работ. Так возникает идея серии работ под названием Septem, что в переводе с латинского означает «7» - счастливое число автора, или «Сентябрь».