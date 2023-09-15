Что прогнозирует Fitch по Азербайджану

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на уровне BB+ с позитивным прогнозом.

Fitch Ratings прогнозирует рост «ВВП на 1,8% в 2023 году. Мы ожидаем, что рост составит в среднем 2,3% в 2024-2025 годах благодаря росту ненефтегазового сектора», передает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на информацию агентства.

«Мы... ожидаем дальнейшего роста добычи природного газа, если будут заключены контракты для увеличения объемов экспорта в Европу», - подчеркивает Fitch.

Агентство также отмечает замедление темпов инфляции, что связано, в том числе, с укреплением курса национальной валюты по отношению к валютам основных торговых партнеров, таким как Турция и Россия, а также снижением мировых цен на продовольствие. При этом в Fitch подчеркивают сохранение сильного давления на цены на продовольственные товары.

В агентстве считают, что среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 10,1% в 2023 году и 6% в 2024 году.