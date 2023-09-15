Айдын Керимов, автор haqqin.az 09:46

Заключив соглашение с Анкарой о строительстве АЭС «Аккую», в Росатоме полагали, что и вторую атомную электростанцию для Турции строить будут тоже они. Как теперь выясняется, полагали совершенно зря. Пекин на этом поле технично потеснил Москву, предложив более выгодные условия. Переговоры между Анкарой и Пекином о строительстве атомной электростанции в восточной Фракии продвигаются, и сделка возможна через несколько месяцев, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Турки не были бы турками, а Эрдоган – Эрдоганом, если бы одновременно не вели переговоры по строительству второй АЭС сразу с несколькими сторонами. Договариваясь с Пекином, они одновременно разговаривали на эту тему и с Россией, и с Южной Кореей. Но в таких делах, как известно, победителем может стать только один – и им оказался Китай, что само по себе является знаковым событием.

Сближение Анкары с Пекином шло долго, но неуклонно, и ни китайцы, ни турки не стремились его форсировать, справедливо полагая, что излишняя спешка здесь совершенно неуместна, для любого сближения необходим прочный фундамент, а партнерство ради деклараций – пусть таким в Москве занимаются. Сейчас такой фундамент создается, и в цифрах это выглядит весьма впечатляюще. Так, АЭС, которая будет построена в восточной Фракии, будет иметь четыре энергетических реактора ВВЭР-1200 и вырабатывать 4 800 мегаватт. Проще говоря, после выхода на проектную мощность она закроет 10 процентов всего потребления электроэнергии в Турции. Что, в свою очередь, произведет серьезные изменения в энергобалансе страны, в которой в 2021 году из общего объема производства электроэнергии 33% приходится на газ, 32% - на уголь, 17% - на гидроэнергетику и, наконец, 18% - на возобновляемые источники энергии, с гидроэнергетикой не связанные. В конце июля нынешнего года Анкару посетил министр иностранных дел Китая Ван И. И на встрече с Эрдоганом, по всей видимости, он получил заверения в том, что Анкара готова идти на сближение с Пекином и более активно участвовать в китайской мега-инициативе «Пояс и Путь».