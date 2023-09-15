Продолжаются учебно-тренировочные полеты, проводимые в целях дальнейшего повышения профессионализма пилотов ВВС Азербайджана и совершенствования летных навыков. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом, правила безопасности доведены до экипажа, были выполнены задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам.

В ходе учебно-тренировочных полётов все поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом, отметили в оборонном ведомстве.