Полеты боевой авиации Азербайджана фото; видео
Продолжаются учебно-тренировочные полеты, проводимые в целях дальнейшего повышения профессионализма пилотов ВВС Азербайджана и совершенствования летных навыков. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.
В соответствии с планом, правила безопасности доведены до экипажа, были выполнены задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам.
В ходе учебно-тренировочных полётов все поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом, отметили в оборонном ведомстве.