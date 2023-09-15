Россия развалится, а Китай захватит Тайвань во что верят американцы?
Кто бы не хотел заглянуть на десять лет вперед? Сделать это непросто, но если собрать мнения людей, которые по роду деятельности постоянно пытаются заглянуть вперед, то, может, какая-то обобщенная картинка и сложится.
Американский аналитический центр «Атлантический совет» так и поступил, собрав мнения 167 экспертов о том, какое будущее ждет всех к 2033 году. В число опрошенных вошли как специалисты государственных органов, так и академических и независимых институтов, и не только американских.
Среди того, что особенно интересно для наших просторов.
46% склоняются к тому, что к 2023 году Россия либо развалится, либо превратится в failed state - недееспособное государство. Интересно, что среди стран, которые может постигнуть такая участь, на втором месте по упоминаниям Афганистан, но таких ответов в два раза меньше, чем про Россию.
14% допускают, что в ближайшее десятилетие Россия применит ядерное оружие, и факторы внутренней нестабильности будут играть при этом значительную роль. Только треть тех, кто допускает использование ядерного оружие русскими, считают, что это будет сделано в войне с НАТО.
До 2023 года почти наверняка обзаведется ядерным оружием Иран, так считают 68% опрошенных, а если Иран, то и Саудовская Аравия, его региональный конкурент, - 41%.
Большинство, 58% считает, что ядерное оружие на описываемом горизонте событий применено не будет, но 31% считают такую вероятность высокой. После России чаще всего называют Северную Корею в качестве страны, которая использует ядерное оружие впервые после Второй мировой войны.
70% считают, что Китай силой заберет Тайвань до 2033 года. Правда, твердо уверены в этом только 12%. Что интересно, среди сотрудников государственных органов число тех, кто считает вероятным вариант силового присоединения Тайваня, значительно выше: 88%, и только 8% в это не верят.
Больше 60% не верят в возможность военного столкновения между Россией и НАТО в ближайшие десять лет. Хоть в России свято уверены, что нынешняя война с Украиной – это самое столкновение и есть, за ее пределами эта точка зрения непопулярна.
В то время как военные перспективы рассматриваются, скорее, как позитивные, экономические вовсе нет. 76% предсказывает глобальный экономический кризис наподобие того, что поразил человечество в 2008-2009 годах. 19% готовы допустить два и больше таких кризисов до 2033 года.
49% ждут пандемии вроде коронавирусной, но это уже, честно говоря, не очень пугает.
Конечно, будущее не определяется экспертным голосованием, и то, как все будет на самом деле, не знает никто. Пока грядущее десятилетие видится вот так. «1916 год был проклятым, 1917 год обязательно будет лучше!» - записал в своем дневнике последний российский царь Николай II.