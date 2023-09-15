Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 09:59

Кто бы не хотел заглянуть на десять лет вперед? Сделать это непросто, но если собрать мнения людей, которые по роду деятельности постоянно пытаются заглянуть вперед, то, может, какая-то обобщенная картинка и сложится. Американский аналитический центр «Атлантический совет» так и поступил, собрав мнения 167 экспертов о том, какое будущее ждет всех к 2033 году. В число опрошенных вошли как специалисты государственных органов, так и академических и независимых институтов, и не только американских.

Среди того, что особенно интересно для наших просторов. 46% склоняются к тому, что к 2023 году Россия либо развалится, либо превратится в failed state - недееспособное государство. Интересно, что среди стран, которые может постигнуть такая участь, на втором месте по упоминаниям Афганистан, но таких ответов в два раза меньше, чем про Россию. 14% допускают, что в ближайшее десятилетие Россия применит ядерное оружие, и факторы внутренней нестабильности будут играть при этом значительную роль. Только треть тех, кто допускает использование ядерного оружие русскими, считают, что это будет сделано в войне с НАТО. До 2023 года почти наверняка обзаведется ядерным оружием Иран, так считают 68% опрошенных, а если Иран, то и Саудовская Аравия, его региональный конкурент, - 41%. Большинство, 58% считает, что ядерное оружие на описываемом горизонте событий применено не будет, но 31% считают такую вероятность высокой. После России чаще всего называют Северную Корею в качестве страны, которая использует ядерное оружие впервые после Второй мировой войны. 70% считают, что Китай силой заберет Тайвань до 2033 года. Правда, твердо уверены в этом только 12%. Что интересно, среди сотрудников государственных органов число тех, кто считает вероятным вариант силового присоединения Тайваня, значительно выше: 88%, и только 8% в это не верят.