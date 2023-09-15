«Это не 27 октября»: Пашинян предупредил своих противников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая накануне на заключительном митинге правящей партии «Гражданский договор» в рамках избирательной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана выступил с заявлением, при этом он не уточнил, кому адресованы его слова.

«Я посоветую тем, кто говорит о расстреле, тем, кто говорит о взятии Еревана кровью, пересмотреть свой лексикон и не испытывать судьбу. Это для вас и ваших крестных отцов не 1999 год и тем более не октябрь, и тем более не 27-е число», - приводит армянская служба «Радио Свобода» слова премьера Армении.

Пашинян, обращаясь к «невидимым оппонентам», заявил: «Ну давайте, испытайте судьбу, и вас ждет богатая асфальтововая диета, столько испытывайте судьбу, столько облизывайте асфальт и бордюры, чтобы за одну неделю выполнить и перевыполнить пятилетку саночистки Еревана».

«Радио Свобода» напоминает, что на днях в беседе с журналистами глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян сказал: «Ереван изменится моим, вашим потом, потом стоящих снаружи граждан, патриотов, а если Пашинян сделает глупость, то и кровью тоже».