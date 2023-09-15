Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 10:23

Украина ужесточает условия призыва на военную службу: вслед за массовой сменой коррумпированных военных комиссаров власти страны расширили перечень категорий населения, которые могут быть мобилизованы для участия в боевых действиях. Детализировать не стану, об этом подробно сообщалось на haqqin.az. Отмечу лишь, что во время войны эта новость – самая неприятная из всех возможных, поскольку обнажает проблему, куда более актуальную, чем даже дефицит высокоточного оружия – украинской армии не хватает солдат, и это действительно очень плохо.

Мы уже привыкли рассуждать о близком к фатальному дефиците живой силы в армии России. Так уж исторически сложилось, что у Москвы, всегда располагавшей переизбытком солдат, готовых сложить головы за что угодно, могло не хватать оружия, денег, техники, знаний, навыков… Но чтобы не хватало пушечного мяса – такого не было никогда. Тем не менее, сегодня мы видим конкретные результаты западной политики, направленной на приобщение русских к цивилизации и современному образу жизни, - россияне не хотят воевать, и в окопы идут, преимущественно, из-под административно-уголовной палки. Оттого и эффективность действий России на украинском фронте минимально. Напомню, что России уже пришлось один раз объявить мобилизацию, которую в Кремле стыдливо назвали “ограниченной". Так что, во второй раз идти по этому пути русские явно не хотят, и будут всячески тянуть время, пока появление на фронте сотен тысяч новых штыков не станет вынужденным перед угрозой крупного военного поражения. Но прежде никто почему-то не задумывался, а что в этом плане происходит в Украине? Неужели в стране, которая вот уже полтора года ведет изнурительные бои и несет пусть нигде не публикуемые, но однозначно тяжелые потери, с численностью вооруженных сил все в полном порядке? Неужели ВСУ не нужно пополнение? Они что, киборги и терминаторы, которым не страшны ни пули, ни осколки от снарядов?

Все эти вопросы оставались открытыми долгое время. Невольно даже складывалось ощущение, что численность украинского народа, как минимум, в десять раз больше русского, и что для Киева призвать под знамена миллионную армию - вопрос сугубо технический. Однако в последнее время неприятные новости просачиваются уже из Украины. Косвенно об этом обмолвился президент Зеленский, рассказавший в одном из интервью, что руководство ВСУ просило его объявить новую мобилизацию и обеспечить армию пополнением. При этом президент Украины так и не дал однозначный ответ будет ли новая мобилизация в ряды ВСУ. Однако сама по себе постановка вопроса свидетельствует о том, что проблема с дефицитом солдат в ВСУ есть, и эту проблему так или иначе необходимо решать. Вряд ли в ближайшее время ситуация на фронтах изменится так быстро и так радикально в пользу Киева, что вопрос дефицита живой силы решится сам собой. Следовательно, новая мобилизация в Украине не за горами, и в Киеве ее не хотят так же, как и в Москве. Объективно Украина выглядит как сплоченный в единый кулак военный лагерь, в котором идейно мотивированное население готово ради победы на любые лишения. В целом так оно и есть, но, говоря языком критикуемых всеми подряд российских уклонистов, “не все так однозначно”. И если опуститься с патриотического высока на почву повседневной реальности, то станет очевидно, что, несмотря на единодушие и сплоченность, далеко не весь украинский народ готов воевать. В ютубе очень много видео о сегодняшней жизни Киева и других крупных городов Украины. Поразительно, но в большинстве из них практически ничто не напоминает о кровопролитной войне, которая громыхает, буквально, в несколько сотнях километрах. Если не считать ракетных обстрелов, которые в последнее время стали не такими частыми и куда менее эффективными, ощущение, будто и нет никакой войны - на улицах полно гуляющих людей, среди которых немало мужчин вполне себе призывного возраста, вовсю работают рестораны, кафе, ночные клубы… Неожиданное зрелище, если честно. К слову, о том, что на фронте реально воюет меньшинство, говорят и пишут многие украинские военкоры. Они же призывают взрослых мужчин, ведущих беззаботный образ жизни, когда сотни молодых парней ежедневно гибнут на фронте, проявить патриотизм не только на словах. Известный украинский политик-блогер Анатолий Шарий утверждает, что в рядах ВСУ, в основном, воюет молодежь из сел и небольших городков восточной Украины при минимальном представительстве мужчин из мегаполисов.

Доверять Шарию, который до войны был «ватником», а ныне стал жестким критиком администрации Зеленского, оснований мало. Тем не менее, заявление президента Украины о том, что «многие слишком расслабились», косвенно подтверждает слова оппозиционного политика. Судя по всему, уже упомянутая западная стратегия вовлечения постсоветских народов в тенеты западного образа жизни сработала не только в России, но и в Украине. Как в России, так и в Украине население крупных городов, избалованное цивилизацией, не слишком приспособлено к тяготам военного времени. Да, украинцы более мотивированы, зато россиян в три с половиной раза больше. В результате, количественное превосходство русских компенсируется идейной мотивацией украинцев, и получается паритет, означающий долгую, изматывающую войну. Когда военные аналитики говорят о том, что ВСУ "истощают российскую армию", мало кто принимает во внимание тот факт, что украинцы в этой ситуации истощаются ничуть не меньше русских. Если не больше. Но поскольку в численном плане украинцев меньше, им для победы нужна гораздо более активная мобилизация, ибо длительная война на истощение гибельна для Украины, чего не могут не понимать ни политическое, ни, тем более, военное руководство страны. Следовательно, более активная форма мобилизация неизбежна, и это – очень плохая новость, ведь тогда властям придется насильно «винтить» молодых людей на улицах, вне зависимости от их готовности воевать. С этой точки зрения в Украине ситуация значительно лучше, чем в России, но, прямо скажем, тоже не идеальная. Сами украинцы рассказывают о большом количестве мужчин, “слинявших" в Европу, о коррупции в военкоматах и на границе, через которую, с одной стороны, пропускать совершеннолетних мужчин запрещено, но при наличии определенной суммы денег…