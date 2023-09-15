Армяне из Ханкенди направились в Горус
На пограничном пропускном пункте «Лачин» обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Ханкенди - Горус.
В семи транспортных средствах, принадлежащих МККК, находились 15 человек: представители МККК, водители, наблюдатели, медицинские работники и восемь лиц армянской национальности, которым требуется медицинская помощь. После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.