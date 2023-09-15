В отчете сообщается, что украинские войска 14 сентября освободили поселок Андреевка в районе Бахмута, а 15 сентября продолжили наступление вблизи Бахмута, а также на западе Запорожской области.

Российские войска признали, что тактическая обстановка к югу от Бахмута для них ухудшается, и выразили обеспокоенность тем, что ВСУ могут угрожать группировке РФ в Бахмуте. Об этом говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, подразделения российской 72-й отдельной мотострелковой бригады во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года понесли значительные потери и сейчас, вероятно, полностью деградировали. В свою очередь украинская 3-я десантно-штурмовая бригада заявила, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что бои в этом районе продолжаются.

Кроме того, российское командование обеспокоено тем, что 14 и 15 сентября украинские военные форсировали реку Днепр в Херсонской области. Оно признает, что россиянам недостает возможностей для собственных операций по переправе через Днепр в этом районе, в частности, из-за дефицита артиллерийских снарядов.

По оценкам ISW, войска РФ, вероятно, не обладают живой силой, необходимой для обороны на этом участке фронта, учитывая, что Россия перебросила несколько подразделений из Херсонской области в Запорожскую.