Хикмет Гаджиев не комментирует «гипотетические сценарии»

Азербайджан является ответственным членом международного сообщества и всегда действует в соответствии с положениями своей Конституции и нормами международного права. Так сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью ТАСС, отвечая на вопрос: «Может ли Азербайджан вновь прибегнуть к силе, как это было в 2020 году?».

«Я бы не хотел комментировать гипотетические сценарии. Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов», - сказал помощник президента Азербайджана.