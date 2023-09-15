Помощник президента: Азербайджан не намерен ждать Армению...

Азербайджан при отказе Армении от обязательств проработает альтернативные транспортные маршруты с другими странами. Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Если Армения отказывается под различными предлогами от своих обязательств и хочет продолжать оставаться в изоляции, то Баку не намерен ждать и уже активно работает над альтернативными проектами с другими странами региона. Мы не будем привязывать наши логистические потребности к капризам правительства Армении и будем двигаться дальше с нашими региональными партнерами», - отметил помощник президента Азербайджана.