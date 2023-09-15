Помощник президента: Азербайджан не намерен ждать Армению...
Азербайджан при отказе Армении от обязательств проработает альтернативные транспортные маршруты с другими странами. Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Если Армения отказывается под различными предлогами от своих обязательств и хочет продолжать оставаться в изоляции, то Баку не намерен ждать и уже активно работает над альтернативными проектами с другими странами региона. Мы не будем привязывать наши логистические потребности к капризам правительства Армении и будем двигаться дальше с нашими региональными партнерами», - отметил помощник президента Азербайджана.
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан последовательно выступает за открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, так как считает, что «тесные торгово-экономические связи будут способствовать миру, стабильности и процветанию региона». «В этом контексте мы высоко оцениваем позицию Российской Федерации, которая прикладывает большие усилия для достижения прогресса в этом направлении», - отметил помощник президента.
Хикмет Гаджиев также заявил, что в переговорах о разблокировании транспортных связей «наблюдается определенная стагнация». Он напомнил, что одним из положений Трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ является открытие Зангезурского коридора, «под которым подразумевается обеспечение беспрепятственной связи между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой» через территорию Армении. «Спустя почти три года данный пункт соглашения до сих пор не выполнен Арменией», - указал помощник президента Азербайджана.