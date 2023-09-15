Трампу понравились слова Путина
Экс-президент США Дональд Трамп позитивно оценил слова российского лидера Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать ситуацию вокруг Украины.
«Коммерсант» напоминает, что 12 сентября президент РФ заявил, что намерение Трампа «не может не радовать».
«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — сообщил Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу NBC News.
Экс-глава Белого дома вновь повторил свою мысль о том, что он в случае своего избрания на должность президента США готов остановить войну в Украине «в течение 24 часов». Конкретные детали своих предложений он раскрывать не стал, сославшись на то, что «растеряет все козыри», если начнет рассказывать о деталях собственного мирного плана.
Кроме того, Трамп в очередной раз пообещал, что сумеет добиться мирного разрешения войны в самые кратчайшие сроки — еще до своей возможной официальной инаугурации в январе 2025 года.
Трамп является претендентом на выдвижение в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он безусловный лидер республиканских праймериз, в случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года.