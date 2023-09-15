Трампу понравились слова Путина

«Коммерсант» напоминает, что 12 сентября президент РФ заявил, что намерение Трампа «не может не радовать».

«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — сообщил Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу NBC News.

Экс-глава Белого дома вновь повторил свою мысль о том, что он в случае своего избрания на должность президента США готов остановить войну в Украине «в течение 24 часов». Конкретные детали своих предложений он раскрывать не стал, сославшись на то, что «растеряет все козыри», если начнет рассказывать о деталях собственного мирного плана.

Кроме того, Трамп в очередной раз пообещал, что сумеет добиться мирного разрешения войны в самые кратчайшие сроки — еще до своей возможной официальной инаугурации в январе 2025 года.

Трамп является претендентом на выдвижение в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он безусловный лидер республиканских праймериз, в случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года.