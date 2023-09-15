В Министерстве обороны Великобритании ожидают, что Россия зимой будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского оборонного ведомства за 16 сентября.

В британской разведке напомнили, что Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру с октября 2022 года по март 2023 года. Для ударов РФ в основном использовала ракеты Х-101 (AS-23 KODIAK), которые запускала стратегическая авиация с российской территории.

В ведомстве, ссылаясь на данные из открытых источников, подчеркнули, что с апреля 2023 года Россия стала меньше расходовать крылатых ракет воздушного пуска, в то время как российские лидеры подчеркнули усилия, направленные на увеличение темпов производства такого вооружения.

«Поэтому Россия, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет воздушного пуска. Существует реальная возможность того, что Россия снова сосредоточит это оружие против украинских инфраструктурных объектов зимой», - говорится в сообщении.