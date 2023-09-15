Помощник президента Азербайджана о мирном договоре с Арменией: Ереван должен взять обязательство...

«В настоящий момент мирный процесс тормозится по причине неконструктивной и неискренней позиции армянского политического руководства. Под предлогом несуществующей «блокады» Лачинской дороги против Азербайджана развязана масштабная дезинформационная кампания, которая координируется со стороны Еревана и армянской диаспоры в разных странах мира, особенно на Западе». Об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас находится мирный процесс.

Помощник президента отметил, что, «несмотря на попытки обвинить Азербайджан в блокаде части нашей суверенной территории, открытие Агдамской дороги для груза Российского общества Красного Креста 12 сентября показало несостоятельность подобных обвинений… Мы ожидаем, что также и грузы Международного комитета Красного Креста одновременно пойдут по двум маршрутам — Агдамскому и Лачинскому. Наши международные партнеры полностью разделяют и поддерживают эту позицию».

«Главным препятствием для мирного процесса» Хикмет Гаджиев назвал «тот факт, что Армения продолжает содержать финансово и военно-политически незаконный режим на нашей территории. Именно незаконный режим в Ханкенди блокирует одновременное открытие Агдамского и Лачинского маршрутов, отказывается от приема продовольственных грузов из Азербайджана, обосновывая это пещерными расистскими мотивами, которым не может быть места в цивилизованном мире. Также незаконный режим торпедирует попытки диалога центральной власти Азербайджана с армянским этническим меньшинством, проживающим в Карабахе, несмотря на неоднократные приглашения Баку к таким контактам. Политике Армении по поддержке незаконного режима, взявшего в заложники проживающих в Карабахе 30 тысяч наших граждан армянского происхождения, должен быть положен конец. В Азербайджане нет места «серым зонам».

Помощник президента также сказал, что Азербайджан надеется «на подписание мирного договора до конца этого года и призываем армянское политическое руководство сделать главный шаг - официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем».

«В том числе и посредством попыток выноса наших внутренних вопросов, таких как вопросы нашего взаимодействия с нашими гражданами армянского этнического происхождения в Карабахе, на международные площадки под предлогом обеспечения прав и безопасности этой группы населения, - сказал Гаджиев. - Это наши граждане, и их права и безопасности будут обеспечены Конституцией Азербайджана».

Помощник президента отметил, что Азербайджан высоко оценивает вклад международных посредников «в нормализацию азербайджано-армянских отношений».

Гаджиев отметил, что роль в этом процессе России, «чье активное посредничество обеспечило подписание Трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, положившего конец широкомасштабным боевым действиям, крайне важна».

«Свою лепту в процесс переговоров также вносят Европейский Союз и США, - указал он. - В целом, каждый из переговорных треков по-своему уникален и помогает ведению диалога между Баку и Ереваном по самым проблемным вопросам».